ДЕФИЦИТ: Число новых желающих привиться от COVID-19 в Тюменской области вдвое превысило количество поступивших вакцин

В Тюменской области не хватает вакцины против коронавируса для всех желающих поставить прививку. За сутки в регионе очередь на прививку увеличилась на 600 человек.

Как рассказали в оперативном штабе Тюменской области, на 23 марта в листе ожидания прививки состоят 25 537 человек. На 22 марта в списке было 24 941 человек, то есть, за сутки о желании получить вакцину заявили 596 человек. Для сравнения, на 1 марта в листе ожидания прививки состояли 16 567 человек.

На вакцинацию записан 6791 человек (сутками ранее записаны были 6698 человек, а 1 марта – 4968 человек). При этом, с начала месяца регион получил (согласно сообщениям оперативного штаба) лишь 4700 вакцин – 2200 доз были доставлены 1 марта, еще 2500 доз – 22 марта. Таким образом, количество новых желающих получить вакцину значительно превышает имеющийся поступающее количество препаратов: с начала месяца очередь на вакцинацию увеличилась на 9000 человек, а вакцин в регион поступило только 4700.

Всего в Тюменскую область поступило 55 142 дозы вакцины «Спутник V». Вакцинировано вакцинировано 52 842 человек (по данным департамента здравоохранения региона), прошли полный курс вакцинации 41 931 человек.

Тюмень, Михаил Чернов

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