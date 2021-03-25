В тюменском селе две тысячи человек были лишены чистой воды Решать проблему пришлось через прокуратуру и суд

В Демьянском сельском поселении жителям поставляли некачественную воду. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре, потребовавшей привести водоснабжение в порядок, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Жители села Демьянское Уватского района пожаловались на некачественную воду из скважины в декабре 2020 года на личном приеме у областного прокурора Владислава Московских. Проверка районной прокуратуры установила, что качество воды, поставляемой из скважины жителям Демьянского сельского поселения, не соответствует нормативным требованиям. Отметим, что, согласно данным из открытых источников, в Демиянском сельском поселении проживает 2085 человек.

Прокурор Уватского района через суд потребовал обязать районную администрацию и МП «Демьянское коммунальное предприятие» организовать качественное холодное водоснабжение жителей Демьянского сельского поселения. Суд удовлетворил иск прокуратуры.

Тюмень, Михаил Чернов

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