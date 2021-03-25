Конфликт учеников в школе под Тюменью назвали массовой дракой с «АУЕшниками»

В школе в поселке Винзили под Тюменью произошла «массовая драка» учеников. В соцсетях появилась информация, что в драке участвовали сторонники уголовной субкультуры АУЕ (идеология, признанная экстремистской и запрещенная в Российской Федерации – ред.), но представители МВД и директор школы отрицают сам факт драки.

Информацию о массовой драке в винзилинской средней школе разместил в группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте» некто Вячеслав Королев. «Вчера в посёлке Винзили в средней школе случилась массовая драка между местными учащимися и учениками из посёлка Богандинский, если быть точнее, АУЕшниками, которые прибыли сдать пробный экзамен. Подростку из Винзилей потребовалась срочная медицинская помощь, т.к его данная ауешная компания избила,трое на одного», – написал автор сообщения.

Впрочем, подтверждения данная информация не нашла. Директор школы Алена Филоненко заявила, что массовой драки не было. «Информация, описанная в публикации, является искаженной, – написала Филоненко. – Между школьниками Винзилинской и Богандинской школы, прибывшими на сдачу пробного экзамена, действительно, произошел конфликт. Конфликт сразу был замечен педагогами школы и разрешен в присутствии инспектора ОДН».

Директор сообщила, что холодного оружия (ножей) у школьников не было и никаких серьёзных травм участники друг другу не нанесли. Срочная медпомощь никому не потребовалась, а после инцидента произошло примирение детей и они пожали друг другу руки.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области также сообщили, что массовой драки не было, а между учениками произошел спор, который был мирно разрешен, ни участники конфликта, ни их родители в полицию не обращались, пишет 72.ru. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области опровергли информацию, что одному из подростков понадобилась медицинская помощь.

Тюмень, Михаил Чернов

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