В Тюмень возвращаются международные спортивные соревнования

Финал Кубка мира по лыжным гонкам состоится в Тюменской области. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Жемчужина Сибири», сообщили в пятницу, 26 марта, в оперативном штабе Тюменской области со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Речь идет о Финале Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2021 – 2022 годов. «Тюмень готова. Старты пройдут в «Жемчужине Сибири», где есть все для проведения соревнований такого уровня», – заявила Вяльбе на чемпионате России по лыжным гонкам, проходящим под Тюменью.

Отметим, что последний раз Тюмень принимала международные соревнования такого уровня в 2018 году, когда в столице региона прошел этап Кубка мира по биатлона.

Тюмень, Михаил Чернов

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