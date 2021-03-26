Юг региона снова показал самую высокую смертность от коронавируса в «тюменской матрешке»

В регионах «тюменской матрешки» от коронавируса снова начали умирать люди. В пятницу, 26 марта, портал стопкоронавирус.рф сообщил о шести новых умерших в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в Тюменской области. Болезнь унесла жизни пяти человек. В Югре скончался один больной коронавирусом. На Ямале новых умерших от COVID-19 не зарегистрировано. Таким образом, в Тюменской области с начала пандемии умерли 363 человека. В Югре 781 жертва коронавируса. Еще 406 жизней инфекция унесла на Ямале.

Общее число заболевших достигло 53 801 в Югре, 37 875 на Ямале и 33 300 в Тюменской области. За сутки в трех регионах «матрешки» заболел 171 человек – 81 в ХМАО, 65 в Тюменской области и 25 на Ямале.

Тюмень, Михаил Чернов

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