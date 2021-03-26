В Тюменской области пьяный водитель автобуса вез в школу 19 детей

В Тюменской области гаишники задержали пьяного водителя школьного автобуса. Он вез в школу 19 детей, сообщили в пятницу, 26 марта, в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

При проверке автобуса, который вез детей из села Большие Арияры в Червишевскую школу автоинспекторы обратили внимание, что некоторые школьники не были пристегнуты ремнями безопасности, несмотря на наличие в автобусе сопровождающего. Инспектор ГИБДД стал составлять административный протокол и почувствовал от водителя автобуса резкий запах алкоголя. Освидетельствование показало наличие 0,3 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При этом мужчина рано утром прошел медицинский контроль в сельской больнице и утверждал, что не употреблял алкоголь ни вечером, ни утром – пил только ягодный морс. Отметим, что 63-летний водитель вез на автобусе 19 детей.

На водителя школьного автобуса составлен материал за управление транспортом в состоянии опьянения. Детей довез до школы другой автобус. Госинспекторы технического надзора ГИБДД проверят организацию пассажирских перевозок в Червишевской школе и проведение предрейсового медицинского контроля. Кроме того, ГИБДД проведет дополнительные проверки всех школьных автобусов в регионе.

Тюмень, Михаил Чернов

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