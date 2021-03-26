В тюменской школе пятиклассники жестоко избили девочку. Следственный комитет начал проверку

Следственный комитет начал проверку информации об избиении девочки пятиклассниками в одной из школ Тюмени. Поводом для проверки стало сообщение СМИ, рассказали в пятницу, 26 марта, в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

По данным СМИ, во дворе учебного заведения, расположенного в городе Тюмени, пятеро пятиклассников избили сверстницу. Девочка была доставлена в ОКБ №2 города Тюмени. Следователи намерены проверить доводы, изложенные в информации СМИ. Они опрашивают участников конфликта, руководство школы. Также будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения.

ЧП произошло в тюменской школе №88, сообщило издание 72.ru. Во дворе учебного заведения пятиклассники избили девочку. По словам мамы ребенка, школьница заступилась за знакомую, которую обижали мальчики из параллельного класса.

«Дочь учится в пятом классе, она пошла забирать из школы сестренку, которая учится в первом классе. Они решили немного погулять во дворе школы, там же была другая девочка, которую, со слов детей, начали обижать мальчики из параллельного класса. Мои дочери вступились за нее. После этого мальчики начали бить старшую дочь, один швырнул ее через плечо, она упала, потом встала, но к ней подошел другой и пнул в живот, она снова упала, а тот прямо сверху со всей силы – пяткой в живот. Потом другие пацаны подошли, начали ее пинать. Их было пять человек. Дочка встать не может, синеть начала, как рассказывает младшая. Скорая увезла ее в ОКБ № 2, нам дали подписать согласие на операцию», – приводит издание слова матери потерпевшей девочки.

В школе заявили, что никакой драки на территории учебного заведения не было. В пресс-службе УМВД по Тюменской области уточнили, что проверка уже идет.

При этом пострадавшей девочке пришлось остаться в больнице. Возможно, ей потребуется операция.

Тюмень, Михаил Чернов

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