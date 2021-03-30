Тюменская область снова поставила антирекорд по смертности от коронавируса. В Югре и на Ямале ситуация благополучнее

Тюменская область поставила антирекорд по количеству умерших от коронавирусной инфекции. Во вторник, 30 марта, портал стопкоронавирус.рф сообщил сразу о семи умерших от COVID-19.

За последний месяц это самое большое количество умерших от коронавируса, зафиксированное за сутки. При этом, в ХМАО и ЯНАО официально не сообщается о смерти пациентов с коронавирусом. В Тюменской области с начала пандемии умер 381 человек. В Югре число жертв коронавируса составляет 781 человек. Еще 407 жизней инфекция унесла на Ямале.

Общее число заболевших достигло 54 104 в Югре, 37 969 на Ямале и 33 542 в Тюменской области. За сутки в трех регионах «матрешки» заболели 153 человека – 75 в ХМАО, 55 в Тюменской области и 23 на Ямале.

Тюмень, Михаил Чернов

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