В Тюмени выставили на продажу крупнейшую типографию

Выставлен на продажу «Тюменский дом Печати». Объявление о продаже объекта разместил «Российский аукционный дом».

За 100% АО «Тюменской дом печати» единственный собственник, Росимущество, хочет получить 472 млн рублей. Отметим, что уставный капитал акционерного общества составляет 17 млн рублей (170 тысяч именных бездокументарных акций стоимостью 100 рублей каждая). Согласно бухгалтерской отчетности, активы компании на сентябрь 2020 года оценивались в 282 млн рублей. При этом, предприятие убыточное (убыток 3,2 млн рублей на 30 сентября 2020 года).

АО «Тюменский дом печати» является правопреемником ФГУИПП «Тюмень», компания владеет одиннадцатиэтажным офисным зданием с одной из крупнейших типографий региона (собственно, Домом печати) по адресу улица Осипенко, 81. В здании расположены редакции ряда СМИ, ночной клуб, заведения общепита, коммерческие фирмы. Основными видами деятельности АО является издание газет и журналов, печать книг, упаковки и другой полиграфии и сдача в аренду недвижимости.

Аукцион назначен на 7 мая 2021 года. Дата начала приема заявок – 30 марта, заявки будут приниматься до 28 апреля.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 30.03.21

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