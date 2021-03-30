В Тюмени за взятку задержан бывший замначальника СИЗО

В Тюмени по подозрению во взяточничестве задержан бывший замначальника СИЗО №1. Он за деньги обеспечил заключенному получение запрещенных продуктов, сообщили во вторник, 30 марта, в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в декабре 2020 года одному из заключенных удалось договориться с заместителем начальника СИЗО №1 о проносе запрещенных на территории УФСИН продуктов без досмотра и составления документов. «Запрещенку» в СИЗО пронесли дважды, замначальника учреждения получил за это денежное вознаграждение.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом через посредника взятки в значительном размере (ч.3 ст. 290 УК РФ). Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Тюмень, Михаил Чернов

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