Ревнивый тюменец травмировал возлюбленную рогами

В Ярковском районе ревнивый сожитель травмировал возлюбленную рогами. Женщину пришлось доставить в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Инцидент произошел в селе Бачелино. По версии следствия, 45-летняя потерпевшая и ее сожитель пришли к общему знакомому и выпивали втроем. Когда женщина уснула, мужчины поссорились. Гость приревновал сожительницу к товарищу, взял стоявшие возле дивана рога лося и бросил их в спящую женщину.

Женщину с травмой уха доставили в ярковскую больницу. Медики и сообщили в полицию о травме, полученной пациенткой. Участковый уполномоченнный полиции, выехавший на место, задержал подозреваемого и доставил в отдел полиции. Ревнивец свою вину признал. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч.2 ст. 115 УК РФ). Ревнивому мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

Тюмень, Михаил Чернов

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