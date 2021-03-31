Юг региона сохраняет печальное лидерство по смертности от коронавируса в «тюменской матрешке»

Тюменская область продолжает удерживать антилидерство по количеству смертей от коронавируса. В среду, 31 марта, портал стопкоронавирус.рф сообщил о пяти умерших от COVID-19.

При этом, в ХМАО зафиксирован один летальный случай, на Ямале официально не сообщается о смерти пациентов с коронавирусом. В Тюменской области с начала пандемии умерли 386 человек. В Югре число жертв коронавируса составляет 782 человека. Еще 407 жизней инфекция унесла на Ямале.

Общее число заболевших достигло 54 175 в Югре, 37 991 на Ямале и 33 599 в Тюменской области. За сутки в трех регионах «матрешки» заболели 150 человек – 71 в ХМАО, 57 в Тюменской области и 22 на Ямале.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 31.03.21

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