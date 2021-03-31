Губернатор Моор потребовал от мэрии Тюмени разобраться с директором комбината школьного питания, обругавшим журналистку

Губернатор Александр Моор прокомментировал хамство директора муниципального «Комбината школьного питания (КШП)«Центральный» Ольги Гирилюк, прозвучавшее в разговоре с представителем СМИ. Глава региона на своих страницах в соцсетях выразил надежду, что администрация города «прим ет соответствующие решения» в связи с инцидентом.

«Иногда мне кажется, что уже ничто не может меня удивить, – написал Моор. – Но сегодня я был удивлен по-настоящему, когда услышал, как директор комбината школьного питания разговаривает с журналистом. Да даже если бы это был не журналист, а просто случайный человек, то так разговаривать с людьми нельзя! Человек, работающий на публичной должности, должен соответствовать самым высоким нормам культуры. Надеюсь, что администрация города правильно оценит эту ситуацию и примет соответствующие решения».

Речь идет о телефонном разговоре директора КШП «Центральный» Ольги Гирилюк с корреспонденткой издания 72.ru Марией Токмаковой. Директор предприятия, которое, стоит отметить, принадлежит администрации Тюмени, заявляет что не желает разговаривать, и говорит журналистке, что ее и ее детей «накажет бог». После этого Гирилюк обвиняет собеседницу во взяточничестве и угрожает, что ту «разнесет «Ура»». Каким образом это произойдет, директор не уточняет.

«Я говорю вам, как говорю. Вы взяточница, вы берете деньги. А еще, конечно, у вас внешность не очень красивая. Поэтому я понимаю, что такие долбанутые не должны быть в этой сфере. Давайте, удачи вам», – заканчивает разговор руководитель муниципального предприятия.

Отметим, что КШП «Центральный» поставляет питание в несколько десятков тюменских школ, а также в больницы.

В комментариях к посту Александра Моора пользователи соцсетей отмечают низкое качество питания в тюменских школах и говорят, что их дети отказываются есть в учебных заведениях. «Какой директор, такая и еда!!! Ребёнок не ест в школе, потому что все холодное и полусырое!!! Надеюсь, что то поменяется!!!» – пишет один из пользователей.

Тюмень, Михаил Чернов

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