Тюменская область поставила антирекорд по количеству умерших от COVID-19. Такого не было с начала пандемии

В Тюменской области объявлено о небывалом количестве умерших от коронавируса. В четверг, 1 апреля, оперативный штаб региона сообщил сразу об 11 умерших от COVID-19.

Это наибольшее количество смертей от коронавируса, о которых сообщается за одни сутки, с начала пандемии. Умерли 6 мужчин и 5 женщин. Самому молодому из скончавшихся пациентов было 57 лет, самому пожилому – 81 год.

За сутки зарегистрировано 56 новых случаевы заболевания. Всего с начала пандемии коронавирусом в области заболели 33 655 человек. Среди новых заболевших четверо детей. На искусственной вентиляции легких сейчас остаются 16 пациентов.

Выздоровели 31 728 человек, в том числе 59 за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 5222 человека, 619 проходят перевахтовку.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 01.04.21

Директор тюменского комбината школьного питания, грозившая журналистке «божьим возмездием», лишилась должности. / Губернатор Моор потребовал от мэрии Тюмени разобраться с директором комбината школьного питания, обругавшим журналистку. / Юг региона сохраняет печальное лидерство по смертности от коронавируса в «тюменской матрешке». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»