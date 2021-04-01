В Тюменской области дядя украл у своих оставшихся сиротами племянников сотни тысяч рублей

В Тюменской области дядя украл у своих племянников– сирот пенсию по потере кормильца. Пропажу обнаружила его родная мать, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в 2020 году четверо несовершеннолетних детей остались сиротами. Опеку над ними оформила двоюродная бабушка, которая и стала растить детей и заботиться о них. Родной сын этой бабушки имел свободный доступ к ее счетам и похитил с них более 300 тыс рублей пенсии по потере кормильца, которую государство перечисляло двоим из четверых его племянников.

Бабушка-опекун случайно узнала о хищении денег и обратилась в правоохранительные органы. Преступник был установлен и признался в содеянном. Ему предъявлено обвинение, расследование уголовного дела завершено, оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Тюмень, Михаил Чернов

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