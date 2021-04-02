В Тюмени эвакуировали психиатрическую больницу из-за сообщения о бомбе

В Тюмени из-за сообщения о бомбе был эвакуирован психоневрологический диспансер на Червишевском тракте. Сообщение о предмете, который мог быть взрывным устройством, поступило из взрослого отделения областной психиатрической больницы около 12 часов дня.

На место выезжали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и «скорой помощи». Людей из лечебного учреждения эвакуировали.

«Сотрудники полиции выезжали для проверки сообщения. В результате обследования предметов, представляющих опасность, не обнаружено. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 01.04.21

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