В «тюменской матрешке» семь человек умерли от коронавируса

В Тюменской области вновь самое большое количество подтвержденных смертей от коронавируса среди регионов «тюменской матрешки». В пятницу, 2 апреля, портал стопкоронавирус.рф сообщил о шести умерших от COVID-19.

При этом, на Ямале зафиксирован один летальный случай, в Югре официально не сообщается о смерти пациентов с коронавирусом. В Тюменской области с начала пандемии умерли 403 человека, регион почти догнал Ямал по этому печальному показателю (в ЯНАО 408 умерших от COVID-19). В Югре число жертв коронавируса составляет 783 человека.

Общее число заболевших достигло 54 324 человек в Югре, 38 036 на Ямале и 33 709 в Тюменской области. За сутки в трех регионах «матрешки» заболели 152 человека – 76 в ХМАО, 54 в Тюменской области и 22 на Ямале.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 01.04.21

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