В Тюмени прокуратура проверит детский садик из-за выбитого зуба

В Тюмени в детсаду ребенку выбили зуб. Происшествием занялась прокуратура, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

«В прокуратуру Тюменской области поступила информация о том, что 2 апреля 2021 года в одном из детских садов Тюмени 6-летнему воспитаннику был выбит зуб», – сообщили в прокуратуре.

По поводу этого случая прокурор области Владислав Московских поручил калининскому районному прокурору провести проверку прав и законных интересов воспитанников дошкольного учреждения, исполнения законодательства об образовании. При наличии оснований прокуратура намерена приняты меры.

Тюмень, Михаил Чернов

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