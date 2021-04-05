Власти объяснили, с каких районов и когда в Тюмени начнется реновация

Районом Тюмени, с которого начнется реновация, вероятнее всего, станет Старая Зарека. Решение о комплексном развитии этой территории (КРТ) будет приниматься в 2022 году.

«В 2022 году решения о реализации каких-то проектов КРТ будут приниматься. Возможно, и в этом году. Но однозначно мы начнем с тех районов, где люди очень ждут переселения, где сконцентрирован аварийный жилищный фонд. Старая Зарека – район, который одним из первых рассматривается в качестве той территории, где КРТ будет реализовываться», – цитирует начальника Главного управления строительства (ГУС) Тюменской области Павла Перевалова издание 72.ru.

При этом, региональные власти избегают термина «реновация», имеющего негативную коннотацию в современной России после того, как реновация была начата в Москве. Перевалов использует термин КРТ.

Границы территории Старой Зареки, в которых начнется КРТ, не определены. Каким образом будет проходить реновация, также пока неясно. Согласно закону о комплексном развитии территорий, должен быть заключен договор с застройщиком, который будет реализовывать проект. В этом договоре прописываются сроки отселения людей из старого жилья и строительства новых домов.

Тюмень, Михаил Чернов

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