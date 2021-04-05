В Тюмени произвел экстренную посадку самолет из ОАЭ

В Тюмени из-за отказа двигателя совершил экстренную посадку самолет, летевший из ОАЭ. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

5 апреля 2021 года в 17:01 по тюменскому времени в аэропорту Рощино произвел посадку самолет «Airbus А-320», летевший из города Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) в Тюмень. В полете у воздушного судна отказал левый двигатель. Рейс проходил без пассажиров, на борту самолёта находились только два члена экипажа. Посадка без происшествий, члены экипажа не пострадали.

Сейчас следователи Уральского следственного управления на транспорте устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тюмень, Михаил Чернов

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