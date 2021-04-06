ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковушек под Тюменью закончилось трагедией

В аварии с участием пассажирского автобуса под Тюменью погибла девушка. Для пассажиров автобуса пришлось задействовать резервный транспорт, сообщили в понедельник, 6 апреля, в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Трагедия произошла утром 6 апреля. 25-летняя жительница Тараскуля ехала на автомобиле «Мицубиси Лансер» из Тюмени в свой поселок на работу. На 185 километре автодороги Курган-Тюмень «Лансер» девушки вылетел на полосу встречного движения и врезался в пассажирский автобус 112 маршрута «Червишево – Тюмень», в котором находились 20 пассажиров. После столкновения с автобусом «Мицубиси» отбросило на автомобиль «БМВ».

Девушка, водитель «Мицубиси», погибла на месте. Других пострадавших в ДТП нет. Пассажиров рейса доставил в Тюмень резервный автобус. Причины трагедии предстоит установить следствию.

Тюмень, Михаил Чернов

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