Очередь на вакцинацию от коронавируса в Тюменской области за две недели выросла на 10 тысяч человек

Очередь на вакцинацию от коронавируса в Тюменской области достигла 36 511 человек. При этом, в регион поступила новая партия из 9525 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), сообщили во вторник, 6 апреля, в оперативном штабе региона.

Непосредственно на вакцинацию уже записаны 8615 жителей региона. Вакцинировано «Спутником V» 61 238 человек. Полный курс вакцинации в два этапа прошел 49 221 житель области. Всего регион получил 80 267 доз вакцины от COVID-19.

Отметим, что за две недели (с 23 марта) очередь на прививку выросла на 10 тысяч человек. Это больше, чем за предыдущие 23 дня (9000 человек). За это время регион получил 25 125 тысяч доз вакцины.

Тюмень, Михаил Чернов

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