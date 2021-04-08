Наружную рекламу в Тюмени стандартизируют

Мэрия Тюмени приведет в порядок всю наружную городскую рекламу. Концепцию, которая не будет уродовать виды города, заработали совместно заинтересованные структуры и сами рекламораспространители.

«При формировании новой схемы учтены пожелания всех сторон. Её отличительной особенностью является появление современных цифровых форматов, внедрение которых позволит компактно, удобно и современно представлять информацию, – рассказала директор муниципального казенного учреждения «Комитет по рекламе» Ольга Марчук. По ее словам, в новой схеме эргономика размещения рекламных конструкций и их местоположение являются максимально удобными и безопасными, с учетом эстетики городской среды. В исторической части города больше не будут размещаться огромные рекламные конструкции, предпочтение отдано малому формату: пилларсам, пилонам, рекламным конструкциям на автопавильонах автобусных остановок, афишным тумбам, рекламно-информационным указателям. В новой схеме учтены варианты предотвращения информационной перегруженности городской среды, обеспечение безопасности дорожного движения.

В районах от центральной части города до объездной дороги и за ней допускается размещение следующих типов конструкций: рекламные конструкции малого формата, щитовая рекламная конструкция 6х3 м, динамические, статические, электронные технологии использования рекламы. По улицам Р.-Ю. Эрвье и Н. Семенова предусмотрено размещение ситибордов формата 3.7x2.7 м, использование динамических, электронных технологий использования рекламы.

Особое внимание специалисты просили уделить содержанию зеленых насаждений, а также такому размещению рекламных конструкций, чтобы они не перекрывали объекты историко-культурного наследия Тюменской области. После детального рассмотрения и обсуждения на рабочей группе новая схема принята. Все предложения сформированы с учетом интересов местного малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба администрации города.

После вступления в силу новой редакции Схемы размещения рекламных конструкций МКУ «Комитет по рекламе» будут проведены торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Тюмени. На торги будут выставлены те участки, по которым нет действующих разрешений или в непосредственной близости от которых нет рекламных конструкций с действующими разрешениями. С информацией о проводимых торгах можно будет ознакомиться на официальном портале администрации города Тюмени на странице Комитета по рекламе.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 08.04.21

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