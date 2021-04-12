Первый в России ковидный моногоспиталь закрывают и перепрофилируют

В Тюмени закрывают первый в России моногоспиталь – «Градостроитель». Чуть более года назад, 5 февраля 2020 года, он принял первых пациентов с подозрением на COVID-19, в том числе из очага эпидемии в китайском Ухане. Как напомнили в областном оперштабе, два самолета со 144 россиянами на борту прилетели в Тюмень, после чего все пассажиры были помещены в «Градостроитель» на двухнедельный карантин.

Вслед за первым обсерватором, под инфекционные отделения стали перепрофилировать и другие больницы Тюменской области.

Сейчас в регионе работает 9 учреждений, в которых лечат пациентов с COVID-19, под это направление отдано 1000 коек. Свободный коечный фонд сохраняется в районе 20%. «Градостроитель» является лечебно-реабилитационным центром. Основное направление деятельности – реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. После закрытия обсерватора учреждению вернут статус санатория, теперь в нем будут проходить реабилитацию и пациенты, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию и нуждаются в дополнительном восстановлении.

По официальным данным количество пациентов с COVID-19 в Тюменской области ежедневно снижается, за сутки от коронавируса в регионе скончались 3 человека.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 09.04.21

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