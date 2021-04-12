Тюменку, пропавшую на прошлой неделе, нашли мертвой

Тюменские спасатели «ЛизаАлерт» нашли мертвой пропавшую женщину, сообщается в официальной группе поискового отряда. Признаков насильственной смерти на теле нет. Информацию подтвердили и в Следственном комитете по Тюменской области: «Внешних признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. В настоящий момент проводится проверка по факту гибели».

45-летнюю Ирину Копылову, жительницу поселка Лесозаводской Нижнетавдинского района и полицейские, и волонтеры разыскивали с 7 апреля. Поисковики «ЛизыАлерт» пытались найти женщину через автомобилистов, которые могли видеть ее в ночь с 7 на 8 апреля на дороге Тюмень – Нижняя Тавда или Ахманы – Велижанский тракт. Спасатели-волонтеры выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 12.04.21

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