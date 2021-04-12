В Тюменской области 53 новых случая заражения Covid-19, скончались двое

Две пациентки с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области в минувшие сутки, – сообщает региональный оперштаб. За весь период, по официальным данным, в регионе скончались 427 пациентов с диагнозом Covid-19 – обе в анамнезе имели хронические заболевания.

У пациентки 80 лет была диагностирована острая легочно-сердечная недостаточность на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии. Вторая пациентка – 68 лет – не справилась с инфекцией тоже на фоне хронических заболеваний и такой же формы пневмонии.

За сутки в области зарегистрировано 53 новых случая заболевания, в том числе у четверых детей. К ИВЛ сегодня подключены 9 пациентов. 4 тыс. 577 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 – на перевахтовке.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 12.04.21

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