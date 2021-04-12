Интернет-наркоторговец, пойманный с поличным, сядет на 8 лет

Коллегия присяжных заседателей в Тюмени единодушно признала 27-летнего наркоторговца «виновным, но заслуживающим снисхождения». На основании этого вердикта, судья Ленинского суда вынес приговор и назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Плюс штраф в 500 тыс. рублей, сообщается на сайте Тюменского областного суда.

Молодой человек попался на закладке наркотиков ещё прошлым летом. Оперативники проследили за машиной подозреваемого и задержали его прямо на закладке. Во время досмотра у него было изъято 45 свертков разовых доз. Позже экспертиза выяснила, что в свёртках был мефедрон общим весом около 70 граммов. В результате обыска дома у подозреваемого оперативники нашли несколько тайников с экстази, мефедроном и марихуаной. Общий вес изъятых сильнодействующих наркотиков превысил полтора килограмма. В квартире также обнаружены весы, пластиковые очки и упаковочный материал. Изучив содержимое компьютера и последние действия подозреваемого в сети, следствие пришло к выводу: подозреваемый организовал интернет-магазин и таким образом сбывал наркотические вещества.

Тюмень, Марина Дремова

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