Жители Тюменского микрорайона получат долгожданную школу. Цена контракта – миллиард

В Тюменском микрорайоне Ново– Патрушево, похоже, все-таки построят школу, которую требовали местные жители. Такая информация размещена на сайте госзакупок. Подрядчика на выполнение работ ищет Управление капстроительства. Цена контракта – 1 042 871 028,00 рублей. Здание новой школы будет рассчитано на 1200 учеников. Школу планируется построить до 15 марта 2023 года.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», довольно густонаселённому микрорайону Ново-Патрушево давно не хватает мощностей старых школы и детского сада. В школе закончились буквы алфавита для обозначения первых классов. Детей приходится возить далеко. В 2018 году, когда район застраивался и люди покупали там квартиры, строительство школы и детского сада были в планах администрации города. Но в связи с сокращением расходной части областного бюджета, строительство школ в новых микрорайонах «Ново-Патрушево» и «Ямальский-1» перенесли на неопределённый срок. Зато на дорожной развязке на пересечении улиц Мельникайте – Дружбы за 2,7 млрд руб мэрия Тюмени экономить не стала. В результате жители микрорайона написали обращения с требованием построить школу и сад губернатору Александру Моору и полпреду Владимиру Якушеву.

В ответ во время «прямой линии» губернатор Моор сообщил о том, что документация по школам в микрорайонах Ново-Патрушево и Березняки согласована и можно ждать в будущем появления новых социально значимых объектов.

Тюмень, Марина Дремова

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