Тура в Тюмени освободилась ото льда за одну ночь

В Тюмени лёд на реке Тура ушёл за одну ночь. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», только накануне горожане массово любовались началом ледохода, а утром 13 апреля увидели уже чистую воду. Связывают это с резким потеплением в регионе, что для спасателей является сигналом к повышенной готовности. Из-за таяния льда жителей Тюменской области ждут паводки.

В прошлом году вполне реальной была угроза подтопления Ишима и Ишимского района, но этого удалось избежать, напоминает РИА «Новый День». Эксперты считают, что и в этом году подтопления не будет, но план противопаводковых мероприятий разработан, в правительстве региона контролируют обстановку и готовятся к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Тем временем, синоптики обещают, что нынешняя неделя станет самой тёплой в апреле. В среду и четверг температура воздуха поднимется до +20 градусов. Но уже к выходным тюменцев снова ждёт похолодание: до +3 градусов днем и -7 ночью. В субботу и воскресенье ожидается снег.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 12.04.21

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