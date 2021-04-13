Первый после карантина: из Тюмени улетел международный рейс

Сегодня из Тюмени вылетел первый после карантина международный рейс. 189 пассажиров отправились на Boeing 737 в Шарджу (ОАЭ). Как сообщала ранее пресс-служба аэропорта Рощино, первым из Тюмени должен был должен был улететь рейс в Турцию. Но в связи с решением приостановить авиасообщение с данной страной с 15 апреля 2021 года, данное направление было поставлено на временный стоп. Вплоть до 1 июня из России будут выполняться всего 2 рейса в неделю и, скорее всего, летать они будут только из Москвы.

Как напоминает РИА «Новый День», в допандемийное время из Тюмени можно было улететь без пересадок в Турцию, ОАЭ, Тунис, Таиланд, Вьетнам, Казахстан, на Кипр и в другие страны. Пока авиасообщение налажено только с Эмиратами, чему тюменские пассажиры весьма рады – об этом можно судить по количеству проданных билетов и сообщений в социальных сетях. Воодушевлены и сотрудники аэропорта.

«Работаем в штатном режиме, рады, что у людей, наконец, есть возможность посетить заморские страны. Это первый международный пассажирский рейс за долгое время, но на протяжении всего это периода мы не прекращали работать, были грузовые рейсы, перегоны самолетов, многие импортные товары поступают в регион именно авиационным транспортом», – пояснил заместитель начальника таможенного поста аэропорта Рощино Андрей Руднев.

Какие ещё международные рейсы будут выполняться этим летом – пока не ясно. Комментарий пресс-службы Рощино по данному поводу пока не удалось.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 13.04.21

Тура в Тюмени освободилась ото льда за одну ночь. / Жители Тюменского микрорайона получат долгожданную школу. Цена контракта – миллиард. / Интернет-наркоторговец, пойманный с поличным, сядет на 8 лет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»