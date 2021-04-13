В Тюмени число заразившихся коронавирусом снижается, а ОРВИ – растёт

У 49 человек в Тюменской области выявили коронавирусную инфекцию за последние сутки, сообщает региональный оперштаб.

Таким образом, с начала апреля среднесуточный прирост стабильно снижается. О летальных исходах, которые пока регистрировались в Тюмени ежедневно сегодня ни региональный, ни федеральный оперштаб не сообщает. В разных регионах России за сутки зафиксировано 338 летальных исходов.

На фоне относительно стабильной ситуации с коронавирусом в Тюменской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора, на 5,5% увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом среди взрослого населения.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 13.04.21

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