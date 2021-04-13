Бездомную собаку накормили колбасой с болтами

В Тюмени неизвестные накормили бездомного щенка мясом с болтами и бросили его умирать. Произошло это в Заречном микрорайоне города, где и нашли пса в тяжёлом состоянии. Зоозащитники отвезли собаку в ветеринарную клинику, где рентген и показал чем накормили собаку неизвестные злоумышленники. Пациента успешно прооперировали, но оказалось, что серьёзно повреждена слизистая. Теперь собаке показан только жидкий корм. Зоозащитники написали заявление в полицию.

Спасенного щенка назвали Ненси. На своей странице «АНО Группа помощи животным Солнышко» зоозащитники поблагодарили ветеринарную клинику «Клевер» по ул. Тимирязева 10 /4, именно там проходит лечение Ненси.

Этот случай жестокого обращения с животными в Тюмени – не единственный. До сих пор в соцсетях обсуждают поступок тюменки, которая в приступе ярости перерезала горло собаке, теперь ей грозит уголовное дело.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 13.04.21

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