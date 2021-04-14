Мать случайно задушила грудного сына

В Тюменской области суд ограничил на 4 месяца свободу женщине, которая случайно убила своего сына.

Трагедия произошла в Увате осенью прошлого года. Мать покормила сына и уснула, положив на него руку. Это и стало причиной смерти грудного ребёнка.

«В процессе сна, не контролируя свои движения, сдавила грудь и живот сыну, в результате чего наступила смерть последнего от механической асфиксии от сдавления его грудной клетки и живота, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда.

Уголовное дело было возбуждено по обвинению в причинении смерти по неосторожности. В ходе судебных заседаний женщина свою вину в совершении преступления признала полностью и раскаялась.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 13.04.21

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