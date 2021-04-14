Налоговики Тюмени посчитали местных миллионеров и миллиардеров

Порядка 300 миллионов рублей рассчитывает получить УФНС Тюменской области от «налога на богатых» за прошлый год. Так прозвали прогрессивную шкалу налогообложения для всех, чей доход превышает 5 млн рублей в год, закон вступил в силу с 1 января этого года.

Как рассказала на пресс-конференции руководитель УФНС России по Тюменской области Ольга Иванова, по итогам 2020 года доход в размере от 100 до 500 млн рублей задекларировали 45 жителей области, свыше 500 млн рублей – 4 человека, от 500 млн до 1 млрд рублей – 3 человека, свыше одного миллиарда рублей – один человек.

Все, кто имеет доход свыше 5 млн рублей, должны будут заплатить НДФЛ в размере 650 тыс. и ещё 15% с превышения. Ожидаемые суммы поступления по итогам прошлого года могут измениться, говорят налоговики. 30 апреля завершается декларационная кампания, а налоги нужно уплатить до 15 июля этого года.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 14.04.21

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