В Тюмени ещё 50 человек подхватили коронавирус, три человека умерли

В Тюмени за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 50 человек. В числе прочего инфекция обнаружена у 9 детей. Как сообщили РИА «Новый День» в оперативном штабе, летальным исходом в минвушие сутки закончилась для трех пациентов, самой молодой из них было 49 лет, самой взрослой – 78 лет.

На сегодняшний день выписаны из лечебных учреждений 69 человек, а за весь период – 32 тыс. 524. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 10 пациентов. Как сообщает оперштаб, в Тюменской области под наблюдением медиков остаются 4 тыс. 509 человек, 644 человека – на перевахтовке.

Тюмень, Марина Дремова

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