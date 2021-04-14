Житель Тобольска «заминировал» администрацию президента и получил три года

Житель Тобольска по решению суда проведёт три года в колонии строгого режима за ложное минирование администрации президента.

Ранее судимый 20-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, позвонил в информационно-справочную службу администрации президента России на Ильинке и заявил оператору о готовящемся взрыве. Звонок зафиксирован около полуночи 20 декабря 2020 года. «Телефонного террориста» очень быстро установили и задержали оперативные работники спецслужбы и полиции.

Тюменский областной суд принял во внимание прошлую непогашенную судимость и тяжесть вновь совершенного преступления и вынес решение о лишении свободы в колонии строгого режима.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 14.04.21

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