Тюменцы дождались: «Аэрофлот» снова будет летать из Рощино

Компания «Аэрофлот» заявила о намерении возобновить полёты из Тюмени. Об этом рассказал директор аэропорта Рощино Игорь Лужбин в интервью «Тюменскому времени».

«Аэрофлот» перестал выполнять рейсы из Тюмени в Москву и обратно 1 марта, передав эти функции дочерней компании «Победа». Билеты на это направление значительно подорожали, количество рейсов снизилось. Тюменцы активно высказывали недовольство ситуацией в социальных сетях, обращались с требованием вернуть «Аэрофлот» к руководству региона.

«Аэрофлот» в Тюмень возвращается, но летать будет не в Москву, а в южные города России. «Нами получены запросы от авиакомпании «Аэрофлот» на такие направления, как Сочи, Анапа, Геленджик и Симферополь. В каждую сторону будет увеличена частота до 2-х раз в неделю дополнительно. Курсировать будут самолёты Airbus A320 с компоновкой бизнес-классом», – рассказал Игорь Лужбин.

Все указанные направления уже внесены в летнее расписание аэропорта Рощино, но продажи билетов пока не открыты.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 14.04.21

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