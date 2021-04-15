В Ишиме осужденные помогают коммунальщикам убирать улицы и косить траву

В Ишиме осужденные к принудительным работам помогают коммунальщикам приводить в порядок коммунальное хозяйство города.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», в исправительном центре Ишима сегодня находится 81 осуждённый, 19 из них уже «трудоустроены» на предприятия города.

Они занимаются уборкой городских улиц, покосом травы и покраской деревьев. Правда, от 5 до 20% своей заработной платы осужденному придётся отдать государству, у многих есть финансовые обязательства, наложенные судом. В УФСИН по Тюменской области считают, что такой способ приносит обоюдную пользу. Осуждённые социально адаптируются, а коммунальщикам становится легче привести город в порядок. Руководители некоторых городских структур, где успешно поработали осуждённые, даже ходатайствовали о поощрении особо отличившихся на принудительных работах.

Тюмень, Марина Дремова

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