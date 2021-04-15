Два тюменца украли часть забора детского сада, чтобы выпить и поесть

В Тюмени полиция задержала подозреваемых в краже забора детского сада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД Росси по Тюменской области,

в дежурную часть отдела полиции № 8 поступило заявление от представителя детского сада в районе Дома Обороны о том, что неизвестные украли часть забора. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых: ими оказались ранее судимый неработающий 34-летний местный житель и его 37-летний ранее несудимый приятель.

Установлено, что накануне совершения преступления ночью мужчины употребляли алкоголь. Утром деньги и спиртное закончились и чтобы продолжить употреблять алкоголь, тюменцы решили украсть и продать часть забора ближайшего детского сада. Снятую секцию они сдали в ближайший пункт приема металла. Вырученная сумма составила около 6 тысяч рублей, ее мужчины потратили на алкоголь и еду.

В настоящее время следственным отделом в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Тюмень, Елена Васильева

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