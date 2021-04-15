В Тюмени еще 52 человека заболели коронавирусом

В Тюмени лабораторно подтверждены еще 52 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает областной операштаб.
Всего с начала пандемии в Тюменской области было выявлено 34 381 человек с ковидом.
В числе выявленных новых случаев – 2 ребенка, 10 пациентов, попавших с ковидом в больницы, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 4493 человека остаются под медицинским наблюдением, 644 человека находятся на перевахтовке.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 430 пациентов с коронавирусом. В минувшие сутки летальных исходов не установлено.
Тюмень, Елена Васильева
Тюмень. Другие новости 15.04.21
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