В Тюмени еще 52 человека заболели коронавирусом

В Тюмени лабораторно подтверждены еще 52 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает областной операштаб.

Всего с начала пандемии в Тюменской области было выявлено 34 381 человек с ковидом.

В числе выявленных новых случаев – 2 ребенка, 10 пациентов, попавших с ковидом в больницы, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 4493 человека остаются под медицинским наблюдением, 644 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 430 пациентов с коронавирусом. В минувшие сутки летальных исходов не установлено.

Тюмень, Елена Васильева

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