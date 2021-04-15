Тюменцы записываются на прививку от коронавируса сразу в несколько поликлиник

Жители Тюменской области перестраховываются и записываются на прививку от коронавируса сразу в несколько лечебных учреждений. Этим значительно осложняют процесс. В департаменте здравоохранения обратились к землякам с просьбо этого не делать и объяснили почему.

«Эта ситуация сокращает доступность вакцинации для других, потому что большая часть вакцины приходит во флаконе по 5 доз. При размораживании флакона формируются группы по пять человек. Поэтому важно, чтобы на вакцинацию пришли все записанные. Лучше заявку на вакцинацию оставлять только в одну поликлинику, желательно по месту прикрепления», – пояснили в департаменте здравоохранения.

Как сообщает региональный оперштаб, полный курс вакцинации на сегодняшний день прошли 51 тысяча 891 человек. Сегодня также сообщили о новом поступлении ещё 2400 доз препарата «Спутник V». Записаться на прививку можно на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.

Тюмень, Марина Дремова

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