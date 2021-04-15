Тюменский губернатор открыл пожароопасный сезон

С 15 апреля в Тюменской области официально наступил пожароопасный сезон. Согласно постановлению губернатора Александра Моора, в лесах будет усилен пожарный надзор, вводится повышенный контроль за ситуацией с пожарами в регионе в целом.

Дежурства групп и патрулирование лесных массивов традиционно будет вести Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства тоже переходит на особый режим: им предстоит обрабатывать сообщения о пожарах и координировать меры по их ликвидации. В администрации напоминают бесплатный номер, по которому нужно сообщить об обнаружении возгорания: 8-800-100-94-00.

Тюменская область обладает значительной площадью лесных массивов – более 11,3 млн га, это более 60% территории всего региона.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 15.04.21

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