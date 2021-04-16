В Тюменской «матрешке» снизилась инфляция – утверждает региональное отделение ЦБ

Мартовская инфляция в Тюменской области, с учётом округов, снизилась до 4,71%, сообщают в региональном отделении Банка России. Согласно информации, опубликованной на сайте, в самой Тюмени снижение составило всего 0,1%, в ЯНАО – 0,2%, в ХМАО, наоборот, увеличилась на одну десятую.

«Умеренные, по сравнению с общероссийскими, темпы роста цен в области обусловлены принятыми региональным правительством мерами по поддержке предпринимательства, в том числе посредством предоставления льгот по налогообложению. Это позволяет производителям нивелировать возросшие издержки и наращивать объемы производства, увеличивая предложение товаров на региональном рынке», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе банка.

Отдельно была также подсчитана «продуктовая» инфляция. Во всех трёх регионах Тюменской «матрешки» в марте она составила 6,2%. Статистика говорит о том, что подешевела плодоовощная продукция, которая существенно поднимала общий уровень цен на продукты.

При этом потребители, кажется, не особенно заметили снижение, скорее, даже наоборот. В Тюменской области, например, резко подорожали куриные яйца. В пабликах и соцсетях горожане сообщают, что из магазинов начал исчезать сахар. Возможно, дело в том, что производители приостановили продажи по неприемлемой для себе цене, как уже было ранее при попытках регулирования цен на уровне правительства. Официально же никакого дефицита товаров властями не признается.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 15.04.21

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