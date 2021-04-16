В Тюмени ледоход «унёс» 2 прогулочных теплохода и часть пирса

На Туре в центре Тюмени с креплений сорвались 2 теплохода и «ушли» вместе с ледоходом. Как сообщали очевидцы, большие глыбы льда «унесли» и пирс. Суда доплыли до Профсоюзного моста, там оторвавшаяся пристань врезалась в опору. О происшествии сообщили оперативным службам, сотрудники МЧС и ГИМС прибыли на место.

«В 22.00 поступило сообщение о том, что в районе улицы Береговой недалеко от набережной течением отнесло два теплохода. Предварительная причина – сильное течение и ледоход», – прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.

Чтобы вернуть суда к месту стоянки, пришлось привлекать тягач. Специалистам МЧС и ГИМС всё – таки удалось вернуть на место суда, двигаясь против течения. Работу закончили около двух часов ночи. Как сообщили в МЧС, ни люди, ни опоры моста не пострадали.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 16.04.21

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