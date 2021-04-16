Тюменский прокурор и глава СУ СК РФ по области едут в Голышманово послушать жалобы граждан

21 апреля 2021 года прокурор Тюменской области Владислав Московских совместно с руководителем следственного управления СКР по Тюменской области Александром Кубляковым проведут прием граждан в Голышманово.

Всех имеющих вопросы приглашают с 11 до 12 часов подойти в районную прокуратуру по улице Красноармейской, 102.

Все поступившие обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры области.

Тюмень, Елена Васильева

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