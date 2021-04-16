В Тюменской области от коронавируса скончались сразу 3 человека

У 53 жителей Тюменской области подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает региональный оперштаб. В числе заражённых оказалось пятеро детей.

За минувшие сутки в больницах области также скончались 3 пациента с диагнозом COVID-19: двое мужчин 78 и 70 лет и 61-летняя женщина. За весь период пандемии в Тюменской области погибло 433 человека.

К аппаратам ИВЛ на сегодняшний день подключены 11 пациентов. 4 тыс. 488 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 – на перевахтовке.

Тюмень, Апрель, Марина Дремова

Тюмень, Апрель. Другие новости 16.04.21

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