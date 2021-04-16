В Тюмени в парке нашли труп женщины

В пятницу днём 16 апреля в Заречном парке Тюмени при проведении работ обнаружен труп женщины.

Как сообщает Следственный комитет, женщина числилась пропавшей без вести с сентября 2020 года, а обнаружили тело погибшей недалеко от места проживания. Уголовное дело ещё осенью возбудили по статье 1 ст. 105 УК РФ – убийство. Известно, что женщине было 74 года, обнаружены документы погибшей.

На месте происшествия сейчас работают следователи СКР, устанавливают все обстоятельства и причины смерти. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Тюмень, Апрель, Марина Дремова

Тюмень, Апрель. Другие новости 16.04.21

В Тюменской области от коронавируса скончались сразу 3 человека. / Тюменский прокурор и глава СУ СК РФ по области едут в Голышманово послушать жалобы граждан. / В Тюмени ледоход «унёс» 2 прогулочных теплохода и часть пирса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»