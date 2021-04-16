Весна на стопе: в Тюменскую область возвращаются холода

После +23 в Тюмень снова вернутся холода. В субботу в Тюменской области похолодает, в воскресенье будет ещё холоднее. В субботу в Тюмени местами ожидается холодный порывистый ветер, солнечная погода сменится пасмурной, давление выше нормы. 17 апреля в области ожидается:

В Тюмени – утром +3 градуса, юго-западный ветер, днем +13 к вечеру +8 градусов, пасмурно.

В Заводоуковске – утром +1 градус, западный ветер, солнечно, днем +11 градусов, к вечеру +6 градусов, облачно.

В Ишиме – утром +4 градуса, солнечно, западный ветер, днем +9 градусов, к вечеру +5 градусов.

В Тобольске – утром +2 градуса, юго-западный ветер, днем +11 градусов, ветер до 15 м/с, пасмурно, вечером +7 градусов, западный ветер.

В Ялуторовске – утром +5 градусов, западный ветер, солнечно, днем +12 градусов, ветер до 11 м/с, к вечеру +8 градусов, пасмурно.

В воскресенье, по прогнозам синоптиков, в Тюмени похолодает до +3 весь день, ожидается снег с дождём. Потепление наступит только во вторник – 20 апреля, температура воздуха поднимется до +10.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 16.04.21

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