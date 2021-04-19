Тюменским автоинспекторам пришлось гоняться за пьяным водителем, в машине которого был двухлетний ребёнок без автокресла

Тюменские автоинспекторы накануне устроили настоящую погоню – ловили пьяного водителя автомобиля «Хендай». Мужчину остановили на улице Николая Федорова, но он внезапно передумал общаться с инспекторами и нажал на газ. Сотрудникам ГИБДД ничего не оставалось, как пуститься в погоню. По дороге водитель нарушал ПДД и в результате врезался в автомобиль «Субару».

Позже инспекторы выяснили, что водитель был пьян, а в машине на переднем сиденье находился двухлетний ребёнок без автокресла. Позже его передали маме.

«Горожанина привлекли к административной ответственности. На него составили материалы за пьяную езду, невыполнение законных требований полицейских, нарушение правил перевозки детей, проезд на красный. Еще два – за нарушение правил проезда перекрестка», – рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Тюменской области.

Водителю грозит, как минимум, лишение прав.

Тюмень, Марина Дремова

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