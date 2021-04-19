В Тюменской области прорвало дамбу, построенную фирмой областного депутата

В Тюменской области прорвало дамбу, построенную полгода назад. О прорыве сооружения в районе деревни Ушаково Тюменского района сообщили в паблике «Наш столичный» в соцсети «ВКонтакте». Дамба была построена осенью 2020 года компанией тюменского депутата Николая Руссу – «Мостострой-11».

Местные жители разместили видео, где вода уходит под конструкцию с одной стороны и выходит с противоположной, в обход основного русла. Сооружение выполнено по заданию службы заказчика Тюменского района. Проектная документация на строительство прошла государственную экспертизу, получены все необходимые документы о соответствии построенного объекта нормативным требованиям, утверждают в пресс-службе администрации Тюменского района.

Как рассказал сегодня «Новому Дню» глава Переваловского МО Владимир Лебедев, сейчас вода проходит по другому руслу рядом, не создавая никакой угрозы для построек и людей. Она утекает в сторону лета и затем в реку Пышма.

«Это не дамба, это обычная автодорога с водопропускным сооружением. Обычная труба, через которую проходила вода. Обвал дороги не произошёл, но её на всякий случай перекрыли. Объезд транспорта осуществляется по дороге со щебёночным покрытием», – пояснил Лебедев.

По словам главы, представитель подрядчика вместе с заказчиком ещё в конце недели осматривали место аварии. Сегодня после обеда в Ушаково ожидают такую же комиссию для принятия решения по восстановлению сооружения.

Тюмень, Марина Дремова

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